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Polizei Düren

POL-DN: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz im Bahnhofsumfeld Düren

Düren (ots)

Im Rahmen eines gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes führten Polizei, Bundespolizei, Stadt Düren und DB-Sicherheit am Donnerstag (23.04.2026) umfangreiche Kontrollen im Bereich des Bahnhofs sowie im unmittelbaren Umfeld durch.

Im Fokus standen gemeinsame Streifen im Bahnhof und in dessen Umgebung. Insgesamt wurden dabei 70 Personen kontrolliert. Darüber hinaus überprüften die Einsatzkräfte 26 Fahrzeuge im Bahnhofsumfeld. Hierbei wurden unter anderem zehn Verstöße gegen die Anschnallpflicht sowie vier Handyverstöße festgestellt.

Der Einsatz erfolgte im Rahmen des "Projekt-Team Bahnhof Düren", bei dem die Bundespolizeiinspektion Köln, die Kreispolizeibehörde Düren, die Stadt Düren und die Deutsche Bahn eng zusammenarbeiten. Ziel der Kooperation ist es, durch verstärkte Präsenz, gezielte Kontrollen sowie die konsequente Ahndung von Verstößen zur Sicherheit im Bahnhofsumfeld beizutragen.

Auch künftig wird es im Rahmen des Projekts vergleichbare Schwerpunkteinsätze im Bahnhofsumfeld geben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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