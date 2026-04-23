Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Pkw

Heimbach (ots)

Am Mittwochabend (22.04.2026) kam es auf der L218 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 19:40 Uhr befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Heimbach die L218 aus Heimbach kommend in Richtung Vlatten. Hinter ihm befuhr ein 22-jähriger Kraftradfahrer aus Frechen die L218 in die gleiche Richtung.

Kurz vor der Einmündung zur K48 beabsichtigte der Kraftradfahrer, den vor ihm befindlichen Pkw zu überholen. Der Pkw-Fahrer scherte jedoch zeitgleich nach links aus, um auf die K48 abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 22-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und vor Ort entlassen.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 11.500 Euro.

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