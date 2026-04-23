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Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Die Polizei bittet um Hinweise

Nideggen (ots)

Zwischen Montag (20.04.2026, 20:30 Uhr) und Mittwoch (22.04.2026, 14:15 Uhr) geriet ein Feuerwehrgerätehaus im Rurweg in das Visier von Einbrechern.

Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich im Tatzeitraum gewaltsam Zugang zum Gebäude. Innen wurden ein Tablet aus einem der Fahrzeuge sowie 50 Euro Bargeld aus einem Spind entwendet. Mit der Beute verließen der oder die Täter das Gerätehaus unerkannt. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Rurwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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