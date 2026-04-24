Polizei Düren

POL-DN: Zustellfahrzeug rollt los, Fahrer leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Am Donnerstag (23.04.2026) kam es um 12:22 Uhr auf der Straße "Im Oberen Tal" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Mann aus Nideggen leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann ein Zustellfahrzeug im Bereich der Einmündung "Im Oberen Tal / Weideweg" abgestellt. Beim Verlassen des Fahrzeugs wurde dieses offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. In der Folge setzte sich das Fahrzeug selbstständig in Bewegung.

Der Wagen rollte über die Fahrbahn und erfasste den 21-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe befand. Dabei wurde sein Bein zwischen dem rollenden Zustellfahrzeug und einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw eingeklemmt. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam es nicht.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

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