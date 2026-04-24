PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: 71-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Nideggen (ots)

Am Donnerstagmittag (23.04.2026) kam es auf der L11, zwischen Nideggen und Brück, zu einem Alleinunfall eines Kraftradfahrers. Trotz Reanimationsversuchen erlag der Fahrer im Krankenhaus später seinen Verletzungen.

Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann aus Korschenbroich die L11 mit seinem Motorrad aus Nideggen kommend in Richtung Brück. Bei ihm befanden sich zwei Zeugen, die ebenfalls auf ihren Krafträdern unterwegs waren.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen verlor der Mann durch ein falsches Bremsverhalten im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und stürzte einen Hang hinunter. Die beiden Zeugen leisteten umgehend vor Ort Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer unter der Durchführung von Reanimationsmaßnahmen in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo der 71-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb.

Zwecks weiterer Ermittlungen wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Euskirchen hinzugezogen, welches bei der Sachverhaltsaufnahme unterstützte. Während der Unfallaufnahme war die L11 zwischen Nideggen und Brück vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 12:05

    POL-DN: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz im Bahnhofsumfeld Düren

    Düren (ots) - Im Rahmen eines gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes führten Polizei, Bundespolizei, Stadt Düren und DB-Sicherheit am Donnerstag (23.04.2026) umfangreiche Kontrollen im Bereich des Bahnhofs sowie im unmittelbaren Umfeld durch. Im Fokus standen gemeinsame Streifen im Bahnhof und in dessen Umgebung. Insgesamt wurden dabei 70 Personen kontrolliert. Darüber ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 12:05

    POL-DN: Zustellfahrzeug rollt los, Fahrer leicht verletzt

    Kreuzau (ots) - Am Donnerstag (23.04.2026) kam es um 12:22 Uhr auf der Straße "Im Oberen Tal" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Mann aus Nideggen leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann ein Zustellfahrzeug im Bereich der Einmündung "Im Oberen Tal / Weideweg" abgestellt. Beim Verlassen des Fahrzeugs wurde dieses offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. In der Folge ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 12:05

    POL-DN: Hoher finanzieller Schaden nach Betrug durch Schockanruf

    Jülich (ots) - Am frühen Mittwochabend (23.04.2026) erbeuteten bislang unbekannte Täter einen Tresor mit einer fünfstelligen Bargeldsumme und Schmuck. Sie hatten die 73-jährige Geschädigte zuvor durch einen Schockanruf in die Irre geführt und waren unmittelbar nach dem Telefonat an der Wohnanschrift erschienen. Dort erbeuteten sie letztlich einen Möbeltresor samt Inhalt. Als gegen 17:40 Uhr bei der Geschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren