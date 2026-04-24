Polizei Düren

POL-DN: 71-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Nideggen (ots)

Am Donnerstagmittag (23.04.2026) kam es auf der L11, zwischen Nideggen und Brück, zu einem Alleinunfall eines Kraftradfahrers. Trotz Reanimationsversuchen erlag der Fahrer im Krankenhaus später seinen Verletzungen.

Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann aus Korschenbroich die L11 mit seinem Motorrad aus Nideggen kommend in Richtung Brück. Bei ihm befanden sich zwei Zeugen, die ebenfalls auf ihren Krafträdern unterwegs waren.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen verlor der Mann durch ein falsches Bremsverhalten im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und stürzte einen Hang hinunter. Die beiden Zeugen leisteten umgehend vor Ort Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer unter der Durchführung von Reanimationsmaßnahmen in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo der 71-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb.

Zwecks weiterer Ermittlungen wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Euskirchen hinzugezogen, welches bei der Sachverhaltsaufnahme unterstützte. Während der Unfallaufnahme war die L11 zwischen Nideggen und Brück vollständig gesperrt.

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