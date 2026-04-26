Polizei Düren

POL-DN: Brand der Erlöserkirche

Aldenhoven - Siersdorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr Aldenhoven gegen 2:08 Uhr zu einem Brand in Aldenhoven-Siersdorf zu der dortigen Erlöserkirche alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Kirche bereits im Vollbrand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, so dass die angrenzenden Anwohner in Kenntnis gesetzt wurden. Die Kirche wird aktuell nicht für Messen benutzt, sondern dient als Lagerort. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Brandbekämpfung sowie die anschließenden Löscharbeiten dauerten bis 7:00 Uhr an. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Brandörtlichkeit wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

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