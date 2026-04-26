POL-DN: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinwirkung

Aldenhoven - Siersdorf (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr Aldenhoven gegen 2:08 Uhr zu einem Brand in Aldenhoven-Siersdorf zu der dortigen Erlöserkirche alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Kirche bereits im Vollbrand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, so dass die angrenzenden Anwohner in Kenntnis gesetzt wurden. Die Kirche wird aktuell nicht für Messen benutzt, sondern dient als Lagerort. Es kam zu keinem Personenschaden. ...

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