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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinwirkung

Düren (ots)

Am späten Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall, auf den ein Anwohner aufmerksam wurde und die Polizei verständigte. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und parkte wenige Meter von der Unfallstelle entfernt, um anschließend seine Wohnanschrift aufzusuchen. Ermittlungen an der Wohnanschrift ergaben eine deutliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Der Unfallverursacher räumte vor Ort seine Tat ein. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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