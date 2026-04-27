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Polizei Düren

POL-DN: Lkw auf der L246 umgekippt - Fahrer verletzt

POL-DN: Lkw auf der L246 umgekippt - Fahrer verletzt
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Nideggen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Kieslaster am Freitagnachmittag (24.04.2026) auf der L246 kippte dieser zur Seite. Der Fahrer verletzte sich leicht. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Gegen 14:15 Uhr befuhr der 26-jährige Lkw-Fahrer aus Schleiden die L246 aus Richtung Schmidt kommend in Richtung Brück. Beim Befahren der leicht abschüssigen Straße war der junge Mann mit seinem Gefährt zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte dort einen Leitpfosten touchiert. Beim Versuch gegenzulenkens überfuhr einen weiteren Leitpfosten und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug in der Böschung auf die Fahrerseite kippte und so zur Endlage kam. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht und musste zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel musste auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausrücken. Die L246 musste bis zur Bergung des Lkw teilweise komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 38.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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