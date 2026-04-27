Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Ampelmast geprallt

Niederzier (ots)

Am Samstag (25.04.2026) kam ein Pkw im Einmündungsbereich B56 / Industriestraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 09:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die B56 aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Jülich. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 14-jähriger Jugendlicher aus Düren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf Höhe der Kreuzung mit einem Ampelmast sowie der Leitplanke. Im Grünstreifen kam das Fahrzeug zum Stillstand

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Pkw schwer verletzt. Sein 14-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide Insassen wurden jeweils mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 40.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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