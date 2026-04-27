PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Ampelmast geprallt

Niederzier (ots)

Am Samstag (25.04.2026) kam ein Pkw im Einmündungsbereich B56 / Industriestraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 09:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die B56 aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Jülich. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 14-jähriger Jugendlicher aus Düren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf Höhe der Kreuzung mit einem Ampelmast sowie der Leitplanke. Im Grünstreifen kam das Fahrzeug zum Stillstand

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Pkw schwer verletzt. Sein 14-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide Insassen wurden jeweils mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 40.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 12:30

    POL-DN: Mehrere Friedhöfe erneut im Visier von Metalldieben

    Niederzier/Düren (ots) - Mehrere Friedhöfe im Stadtgebiet Düren und in der Gemeinde Niederzier gerieten am vergangenen Wochenende (24.04.2026 - 27.04.2026) erneut in den Fokus von Metalldieben. Wie bis jetzt ermittelt werden konnte entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige im Verlauf des vergangenen Wochenendes Bronzestatuen und Grabschmuck von mindesten 15 Gräbern auf dem Friedhof in der Hambacher Straße in ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 09:40

    POL-DN: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinwirkung

    Düren (ots) - Am späten Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall, auf den ein Anwohner aufmerksam wurde und die Polizei verständigte. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und parkte wenige Meter von der Unfallstelle entfernt, um anschließend seine Wohnanschrift aufzusuchen. Ermittlungen an der Wohnanschrift ergaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren