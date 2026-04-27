Polizei Düren

POL-DN: Dachstuhl von Fabrikhalle fängt Feuer

Düren (ots)

In der Isolastraße kam an einer Fabrikhalle am Samstag (25.04.2026) zu einem Dachstuhlbrand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 09:40 Uhr wurde die Polizei zu dem Brand in der Isolastraße gerufen. Auf dem Werksgelände einer Firma war an einer Halle ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Feuer auf dem Dach der Halle entstanden sein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Gebäude wurde durch das Feuer beschädigt, ob auch das Inventar in Mitleidenschaft gezogen wurde, ließ sich noch nicht feststellen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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