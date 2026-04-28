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Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Firmengebäude - Hartmetall entwendet

Jülich (ots)

In der Zeit von Samstag (25.04.2026), 15:00 Uhr, bis Montag (27.04.2026), 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Firma in der Werner-Bloss-Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Firmengelände und durchsuchten im Inneren mehrere Werkzeugschubladen, die zuvor aufgebrochen wurden. Das Diebesgut wurde von dort aus vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Nach ersten Erkenntnissen wurde Hartmetall entwendet. Der genaue Wert der Beute stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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