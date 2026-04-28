Polizei Düren

POL-DN: Leichtkraftrad prallt gegen Motorrad

Hürtgenwald (ots)

Am Montag (27.04.2026) kam es auf der L218 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Leichtkraftrad und einem Motorrad.

Gegen 17:25 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Aachen die L218 mit ihrem Leichtkraftrad aus Richtung Vossenack kommend in Richtung Schmidt. Zeitgleich kam ihr ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Stolberg entgegen, der auf der L218 aus Richtung Schmidt kommend in Richtung Vossenack unterwegs war.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 22-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und stürzte. Sie rutschte mit ihrem Fahrzeug gegen den entgegenkommenden 21-Jährigen. In der Folge stürzte auch er zu Boden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und wurden nach einer medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst vor Ort entlassen.

Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf 6000 Euro geschätzt.

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