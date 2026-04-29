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POL-DN: Girls' Day bei der Polizei: 18 Mädchen verbringen einen spannenden Tag in Jülich

POL-DN: Girls
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Jülich (ots)

Im Rahmen des Girls' Day erhielten 18 Schülerinnen am 23.04.2026 die Möglichkeit, einen realistischen Eindruck vom Polizeiberuf zu gewinnen. Einen Tag lang besuchten die Mädchen der Klassen 5 bis 9 Klasse beim Girls' Day die Polizeiwache Jülich.

Zum Auftakt erfuhren die Schülerinnen von Polizeihauptkommissarin Melanie Arenz bei einer Führung durch die Wache Jülich alles Wissenswerte zum Wach- und Wechseldienst.

Dann wurde es ernst: Die 18 Mädchen mussten einen eigenen Kriminalfall lösen! Sie begaben sich auf Spurensuche und lernten ganz nebenbei, wie Kriminalkommissariate arbeiten. Todesermittlungen, Vermisstenfälle, Sexual- und Branddelikten - interessiert verfolgten die Mädchen die Berichte über die Arbeit der Kriminalbeamtinnen und Beamten.

Ein weiteres Thema waren Gefahren im Internet und in den Sozialen Medien. Bei einem anschaulichen Vortrag sollten die Jugendlichen zu diesem wichtigen Thema sensibilisiert werden.

Dann freuten sich die 18 Schülerinnen noch über einen ganz besonderen Besucher: Diensthund Scott stattete der Wache mit seiner Diensthundführerin einen Besuch ab und so erfuhren die Mädchen interessante Details über die Ausbildung und den Dienstalltag des Kommissars auf vier Pfoten.

Zum Abschluss informierte Einstellungsberaterin Sabine Froitzheim über die Ausbildung und Karrierechancen im Polizeidienst - vielleicht ein erster Schritt für die eine oder andere Teilnehmerin!

Wer ebenfalls am Polizeiberuf interessiert ist, kann sich gern an unsere Einstellungsberatung wenden. Alle Infos gibt es hier: https://dueren.polizei.nrw/einstellungsberatung

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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