Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Flucht - Radfahrer leicht verletzt

Langerwehe (ots)

Am Dienstagabend (28.04.2026) kam es gegen 22:00 Uhr auf der Straße "Im Gewerbegebiet" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ein Mann aus Inden befuhr mit seinem Fahrrad die Straße "Im Gewerbegebiet" in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Als er in diesen einfahren wollte, missachtete ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer im Bereich der Einmündung "Hauptstraße" offenbar die Vorfahrt und fuhr in den Kreisverkehr ein. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Der Pkw-Fahrer stieg zunächst aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Radfahrers. Anschließend verließ er jedoch die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen konnte das mutmaßlich beteiligte Fahrzeug an der Halteranschrift in Jülich festgestellt werden. Es wies korrespondierende Unfallschäden auf. Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

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