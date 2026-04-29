Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzt nach Dooring-Unfall

Düren (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.04.2026) kam es auf der Kreuzstraße zu einem Unfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Pkw. Die Pedelec-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 16:25 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Merzenich die Kreuzstraße aus Richtung Arnoldsweilerstraße kommend in Richtung Bismarckstraße mit einem Pedelec. Zeitgleich parkte auf der Kreuzstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bismarckstraße ein Pkw, in dem eine 37-jährige Frau aus Düren auf dem Fahrersitz saß. Diese öffnete die Fahrertür und die von hinten kommende Pedelec-Fahrerin kollidierte mit dieser. In der Folge stürzte sie zu Boden und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Düren nochmal drauf hin: Dooring-Unfälle sind vermeidbar: Für mehr Umsicht beim Aussteigen gibt es eine simple wie effektive Vorgehensweise: den "Holländischen Griff". Hierbei öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Sie drehen sich automatisch nach hinten, Ihr Sichtfeld erweitert sich. Durch den Schulterblick werden Radfahrende frühzeitig erkannt.

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