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Polizei Düren

POL-DN: Einfamilienhaus mehrfach unbefugt beteten - Die Polizei bittet um Hinweise

Jülich (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Agathenstraße geriet zwischen Montag (27.04.2026, 07:00 Uhr) und Mittwoch (29.04.2026, 13:00 Uhr) in das Visier von Einbrechern.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf noch ungeklärte Weise Zugang zum Einfamilienhaus. Über den genannten Zeitraum stellten die Bewohner des Hauses in wiederholt fest, dass Gegenstände fehlen und im Haus Veränderungen vorgenommen wurden. Zunächst fehlte eine Münzsammlung und später ein Portemonnaie, eine Fahrraduhr sowie eine Kamera. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter das Objekt mehrfach betreten haben.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtigte Beobachtungen im Bereich der Agathenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der 02421-949 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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