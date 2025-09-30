PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher lässt silberne Wasserwaage zurück

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter ist am Montag, 29.09.2025, in eine Wohnung an der Arndtstraße eingebrochen. Er entkam mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Täter zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr in das Mehrfamilienhaus in Höhe der Turmstraße. Dort brach er in eine Wohnung ein und durchsuchte diese nach Wertsachen. Der Einbrecher nahm Schmuck und Bargeld an sich und entkam unerkannt vom Tatort. Die alarmierten Polizisten stellten am Tatort eine silberne Wasserwaage sicher, welche dem unbekannten Täter zugeordnet wird.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zu möglichen Tatverdächtigen oder zu Personen die im Tatortbereich mit einer Wasserwaage gesehen wurden beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
