Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher lässt silberne Wasserwaage zurück

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter ist am Montag, 29.09.2025, in eine Wohnung an der Arndtstraße eingebrochen. Er entkam mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Täter zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr in das Mehrfamilienhaus in Höhe der Turmstraße. Dort brach er in eine Wohnung ein und durchsuchte diese nach Wertsachen. Der Einbrecher nahm Schmuck und Bargeld an sich und entkam unerkannt vom Tatort. Die alarmierten Polizisten stellten am Tatort eine silberne Wasserwaage sicher, welche dem unbekannten Täter zugeordnet wird.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zu möglichen Tatverdächtigen oder zu Personen die im Tatortbereich mit einer Wasserwaage gesehen wurden beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

