Polizei Düren

POL-DN: Brand durch Abflämmen von Unkraut

Düren (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten gestern Morgen (29.04.2026) zu einem Brand in der Paradiesstraße ausrücken. Ein Anwohner hatte auf seinem Grundstück Unkraut mit einem Gasbrenner entfernt. Dadurch war angrenzendes Buschwerk in Brand geraten.

Gegen 11:00 Uhr ging der Notruf "Rauchentwicklung" bei der Leitstelle ein. Bei Eintreffen am Einsatzort konnten die Beamten feststellen, dass mehrere Büsche und Bäume im Böschungsbereich der Bahngleise in Brand geraten waren. Die eintreffende Feuerwehr brachte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle und verhinderte damit größere Schäden. Neben dem Buschwerk entstand auch geringfügiger Sachschaden an einer Lärmschutzwand der Deutschen Bahn AG. Ursächlich für die Brandentstehung waren Arbeiten mit einem Gasbrenner. Man hatte versucht mit diesem Unkraut auf einem angrenzenden Grundstück zu entfernen und dabei das trockene Wetter unterschätzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Solche Ereignisse führen nicht selten zu beträchtlichen Schäden und können auch Menschen gefährden oder verletzen.

Die Polizei führt besonders im Sommerhalbjahr immer wieder kriminalpolizeiliche Ermittlungen nach zum Teil schwerwiegenden Bränden durch. Auch die fahrlässig verursachte Brandstiftung ist strafbar. Deshalb bittet auch die Polizei um besondere Vorsicht beim Umgang mit offener Flamme oder Glut.

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