Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Zu schnell unterwegs (0115365/2026)

Altenburg (ots)

Im Rahmen der Streife fiel Polizisten der PI Altenburger Land Samstagnacht ein Kleinkraftrad Simson ins Auge, welches augenscheinlich viel zu schnell in der Zeitzer Straße unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte dem 20-jährigen Fahrzeugführer der leistungssteigernde Umbau seiner Maschine nachgewiesen werden. Da er die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen konnte, wurde gegen ihn ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

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