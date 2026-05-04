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Polizei Bochum

POL-BO: Polizeieinsatz an Bochumer Schule: Alarmauslösung stellt sich als Fehlalarm heraus

Bochum (ots)

Am heutigen Montagvormittag, 4. Mai, kam es an der Rupert-Neudeck-Schule in Bochum zu einem größeren Polizeieinsatz. Grund war ein Amok-Alarm, der gegen 9.30 Uhr ausgelöst worden war.

Das Schulzentrum an der Dr.-C.-Otto-Straße, zu dem noch eine weitere Schule gehört, wurde durch zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei abgesperrt und anschließend durchsucht.

Zum Zeitpunkt der Alarmauslösung befanden sich mehrere hundert Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal in den Schulkomplexen. Im Gebäudebereich der Rupert-Neudeck-Schule, welche an diesem Tage keinen Schulbetrieb hatte, befanden sich nur Klassen der Nachbarschule. Die Gebäude werden zum Teil gemeinsam genutzt.

Die Schülerinnen und Schüler wurden geordnet zu einem zentralen Sammelpunkt geführt und dort durch das Lehrpersonal und Seelsorger betreut. Auch eine Elternsammelstelle wurde im Nahbereich eingerichtet.

Nach einer umfassenden Begehung konnte die Polizei gegen 13.30 Uhr Entwarnung geben, da keine Hinweise auf einen realen Amokalarm erlangt werden konnte.

Die genaue Ursache für den Fehlalarm ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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