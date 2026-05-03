Polizei Bochum

POL-BO: Neunjähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 2. Mai im Bereich Sumperkamp / Hustadtring in Bochum zog sich ein neunjähriger Radfahrer leichte Verletzungen zu.

Gegen 12.30 Uhr befuhr der junge Bochumer mit seinem Fahrrad die Straße Sumperkamp in Richtung Hustadtring. In der dortigen Einmündung kam es zum Zusammenstoß zwischen ihm und dem Transporter eines Autofahrers (45, aus Münster), der den Hustadtring in Richtung Universitätsstraße befuhr. Der Junge ist leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

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