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Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Wohnungseinbrüche in Bochum-Günnigfeld: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 30. April, kam es im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr zu zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bochum-Günnigfeld. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen an der Günnigfelder Straße und entwendeten unter anderem Goldschmuck, Bargeld sowie einen Tresor. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zur Tatzeit wurden auf der Günnigfelder Straße Personen beobachtet, die auffällig erschienen und wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

   -weiblich
   -etwa 25 Jahre alt
   -circa 155 cm groß
   -schlanke Statur
   -lange, offene schwarze Haare
   -rotes T-Shirt mit schwarzer Hose

2. Person:

   -weiblich
   -etwa 25 Jahre alt
   -circa 155 cm groß
   -schlanke Statur
   -lange, offene schwarze Haare
   -schwarzes T-Shirt

Beide sollen schwarze, sportliche Taschen mitgeführt haben und sich untereinander in ausländischer Sprache unterhalten haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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