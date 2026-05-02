Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer nach Unfallflucht in Bochum gesucht

Bochum (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Bochumer Innenstadt am Donnerstagnachmittag, 30. April, sucht die Polizei einen beteiligten Radfahrer sowie weitere Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 69-jährige Bochumerin gegen 16.15 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Fußgängerzone am Konrad-Adenauer-Platz stadtauswärts unterwegs, als sie seitlich mit einem entgegenkommenden Radfahrer kollidierte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um die verletzte Bochumerin und die Unfallaufnahme zu kümmern.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 69-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Beschrieben wird der flüchtige Fahrradfahrer als männlich, westeuropäisch, zwischen 50 und 55 Jahren alt und von schlanker Statur. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den beteiligten Radfahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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