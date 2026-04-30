Polizei Bochum

POL-BO: Zwei verletzte Personen nach Abbiegeunfall in Herne

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen am Mittwoch, 29. April, sind zwei Jugendliche verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein 44-jähriger Bochumer gegen 18.10 Uhr die Gerther Straße in Richtung Herne und beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 140 nach links in eine Einfahrt abzubiegen.

Hinter ihm fuhr ein 16-jähriger Herner mit seinem Leichtkraftrad und überholte den vor ihm abbiegenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der 16-Jährige leicht, sein Sozius (16, aus Castrop-Rauxel) schwer verletzt.

Beide Jugendlichen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell