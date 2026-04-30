PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Zwei verletzte Personen nach Abbiegeunfall in Herne

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen am Mittwoch, 29. April, sind zwei Jugendliche verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein 44-jähriger Bochumer gegen 18.10 Uhr die Gerther Straße in Richtung Herne und beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 140 nach links in eine Einfahrt abzubiegen.

Hinter ihm fuhr ein 16-jähriger Herner mit seinem Leichtkraftrad und überholte den vor ihm abbiegenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der 16-Jährige leicht, sein Sozius (16, aus Castrop-Rauxel) schwer verletzt.

Beide Jugendlichen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 11:11

    POL-BO: Auf frischer Tat erwischt: Polizei fahndet nach Einbrecher in Bochum-Hamme

    Bochum (ots) - Auf frischer Tat erwischte ein 56-Jähriger aus Bochum-Hamme einen Einbrecher in seinem Keller. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 29. April, an der Dorstener Straße in Höhe der Präsidentstraße. Weil er verdächtige Geräusche aus seinem Keller hörte, ging der 56-Jährige gegen 17.40 Uhr nachsehen - und ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 10:48

    POL-BO: Schwer verletzt: Autofahrer (29) fährt gegen einen Baum

    Bochum (ots) - Nach einem Alleinunfall in Bochum-Werne am Mittwochabend, 29. April, ist ein 29-jähriger Wittener schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei bittet um Hinweise. Aus noch nicht geklärter Ursache ist der junge Mann gegen 20.50 Uhr von der Fahrbahn an der Straße Zum Kühl / Am Teimenort abgekommen und gegen einen Baum gefahren. ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:52

    POL-BO: Kontrollaktion der Direktion Verkehr: sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick

    Bochum, Herne (ots) - Mit den ersten wärmeren Tagen sind wieder deutlich mehr Rad- und Motorradfahrende auf den Straßen unterwegs. Mehr Verkehr auf zwei Rädern, kann auch mehr Risiko für Verkehrsunfälle bedeuten. Unsere Verkehrsinspektion hat deshalb genauer hingeschaut und war am Dienstag, 28. April, im Rahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren