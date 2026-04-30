PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Schwer verletzt: Autofahrer (29) fährt gegen einen Baum

Bochum (ots)

Nach einem Alleinunfall in Bochum-Werne am Mittwochabend, 29. April, ist ein 29-jähriger Wittener schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Aus noch nicht geklärter Ursache ist der junge Mann gegen 20.50 Uhr von der Fahrbahn an der Straße Zum Kühl / Am Teimenort abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Rettungskräfte mussten den Wittener aus dem Fahrzeug befreien.

Das Smartphone und Fahrzeug sind als Beweismittel sichergestellt worden. Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 11:52

    POL-BO: Kontrollaktion der Direktion Verkehr: sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick

    Bochum, Herne (ots) - Mit den ersten wärmeren Tagen sind wieder deutlich mehr Rad- und Motorradfahrende auf den Straßen unterwegs. Mehr Verkehr auf zwei Rädern, kann auch mehr Risiko für Verkehrsunfälle bedeuten. Unsere Verkehrsinspektion hat deshalb genauer hingeschaut und war am Dienstag, 28. April, im Rahmen ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:20

    POL-BO: Verkehrsunfall mit Linienbus - Busfahrer (39) wird schwer verletzt

    Witten (ots) - Nach einem Unfall mit einem Linienbus am Dienstagmorgen, 28. April in Witten ist ein 39-jähriger Busfahrer aus Gevelsberg schwer verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Linienbusfahrer gegen 6 Uhr auf der Wittener Straße in Fahrtrichtung Hattingen, als er in Höhe der Hausnummer 109 aus noch nicht geklärter Ursache gegen eine ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 10:54

    POL-BO: Radfahrerin (35) von Auto erfasst und schwer verletzt

    Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Höntrop am Dienstag, 28. April, ist eine 35-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr die 35-jährige Bochumerin gegen 10.35 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Gartenstraße kommend auf die Höntroper Straße, als es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 88-jährigen Autofahrer aus Bochum kam, der zeitgleich die Höntroper ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren