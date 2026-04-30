Polizei Bochum

POL-BO: Schwer verletzt: Autofahrer (29) fährt gegen einen Baum

Bochum (ots)

Nach einem Alleinunfall in Bochum-Werne am Mittwochabend, 29. April, ist ein 29-jähriger Wittener schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Aus noch nicht geklärter Ursache ist der junge Mann gegen 20.50 Uhr von der Fahrbahn an der Straße Zum Kühl / Am Teimenort abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Rettungskräfte mussten den Wittener aus dem Fahrzeug befreien.

Das Smartphone und Fahrzeug sind als Beweismittel sichergestellt worden. Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

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