Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin (35) von Auto erfasst und schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Höntrop am Dienstag, 28. April, ist eine 35-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr die 35-jährige Bochumerin gegen 10.35 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Gartenstraße kommend auf die Höntroper Straße, als es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 88-jährigen Autofahrer aus Bochum kam, der zeitgleich die Höntroper Straße befuhr.

Die Radfahrerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend von einer Rettungswagenbesatzung zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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