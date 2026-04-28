Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt - Fahrer eines weißen Autos gesucht

Herne (ots)

Noch ist eine Unfallflucht von Donnerstagmittag, 23. April, auf der Wiescherstraße in Herne nicht geklärt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 52-jähriger Herner fuhr gegen 12.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wiescherstraße in Richtung Bochum, als es in Höhe der Straße Landwehrweg zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einem weißen Pkw kam. Der Fahrer des weißen Pkw stieg dann auch aus und sprach mit dem Radfahrer, soll dann aber eingestiegen und weitergefahren sein. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen.

Der Fahrer des weißen Autos wird als männlich, circa 60 Jahre alt, untersetzt, mit lichtem, weißem Haar, einem gepflegten Erscheinungsbild und als Brillenträger beschrieben.

Die Polizei bittet den Fahrer und etwaige Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

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