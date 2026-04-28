PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt - Fahrer eines weißen Autos gesucht

Herne (ots)

Noch ist eine Unfallflucht von Donnerstagmittag, 23. April, auf der Wiescherstraße in Herne nicht geklärt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 52-jähriger Herner fuhr gegen 12.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wiescherstraße in Richtung Bochum, als es in Höhe der Straße Landwehrweg zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einem weißen Pkw kam. Der Fahrer des weißen Pkw stieg dann auch aus und sprach mit dem Radfahrer, soll dann aber eingestiegen und weitergefahren sein. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen.

Der Fahrer des weißen Autos wird als männlich, circa 60 Jahre alt, untersetzt, mit lichtem, weißem Haar, einem gepflegten Erscheinungsbild und als Brillenträger beschrieben.

Die Polizei bittet den Fahrer und etwaige Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 08:05

    POL-BO: Unfallflucht - E-Scooter-Fahrer touchiert Fußgänger

    Herne (ots) - Am 27. April, gegen 19.30 Uhr, kam es auf der Bahnhofstraße in Herne zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Fußgänger. Ein 42-jähriger Herner war zu Fuß auf dem Gehweg der Bahnhofstraße unterwegs. Hier näherte sich ihm ein E-Scooter-Fahrer, welcher in Richtung Fabrikstraße fuhr. In Höhe der Hausnummer 110 kam es zu einer ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 11:30

    POL-BO: Rasierklingen gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

    Witten (ots) - Er entwendete Rasierklingen in einem Wittener Drogeriemarkt, jetzt veröffentlicht die Polizei mit einem richterlichen Beschluss ein Foto und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen? Hier finden Sie das Foto des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/201490 Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist die Fahndung erledigt. Die Tat hat sich am 18. Oktober 2025 ereignet. Gegen 15.30 Uhr betrat der ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 11:19

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann? Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/201417 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht. Der unbekannte männliche Tatverdächtige brach mit zwei ebenfalls unbekannten männlichen Tatverdächtigen im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren