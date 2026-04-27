Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/201417

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der unbekannte männliche Tatverdächtige brach mit zwei ebenfalls unbekannten männlichen Tatverdächtigen im Zeitraum vom 27. Juni 2025 14 Uhr bis 28. Juni 2025 7 Uhr in mehrere Gartenlauben im Bereich Bochum Langendreer ein. Dort entwendeten sie gemeinsam diverse Gegenstände.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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