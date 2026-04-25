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Polizei Bochum

POL-BO: Mopedauto gerät in Gegenverkehr - Drei Verletzte

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Witten am Freitag, 24. April, sind drei Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 47-jähriger Wuppertaler gegen 14 Uhr mit seinem Mopedauto auf der Bommerholzer Straße in Richtung Hiddinghausen unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er in Höhe der Hausnummer 81 nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines 34-jährigen Velberters und seines 22-jährigen Beifahrers aus Sprockhövel.

Der Wuppertaler wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr war zunächst nicht auszuschließen. Er wurde per Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Velberter wurde leicht, sein Beifahrer schwer verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Bommerholzer Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis etwa 17.20 Uhr komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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