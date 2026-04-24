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Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Langendreer: Pedelec-Fahrer (38) von Auto erfasst und schwer verletzt

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde ein Pedelec-Fahrer (38, aus Bochum) bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 23. April, im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Wallbaumweg.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Dortmund gegen 22.15 Uhr den Wallbaumweg und beabsichtigte nach links auf die Hauptstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pedelec-Fahrer, der zeitgleich von der Hauptstraße kommend nach links auf den Wallbaumweg abbiegen wollte.

Der 38-Jährige wurde dabei auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte auf die Fahrbahn. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwer verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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