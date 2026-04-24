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Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Herne: E-Scooter-Fahrer (13) wird verletzt

Herne (ots)

Ein 13-Jähriger aus Herne ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 23. April, verletzt worden.

Der Unfall hat sich am Morgen gegen 7.50 Uhr ereignet. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 13-Jährige zu dieser Zeit mit einem E-Scooter den Fußgängerüberweg in Höhe der Rathausstraße, Ecke Florastraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Autofahrerin (38, ebenfalls aus Herne), die von der Florastraße auf die Rathausstraße abbog.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den leichtverletzten Jugendlichen vor Ort.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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