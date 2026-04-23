Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (84) von Auto erfasst und leicht verletzt

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Bochum-Linden am Mittwoch, 22. April, ist ein 84-jähriger Radfahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 44-jährige Essenerin gegen 12.50 Uhr mit ihrem Auto auf dem Zeppelindamm in Richtung Munscheider Damm. Im Kreuzungsbereich Zeppelindamm/Varenholzstraße wich die Autofahrerin einem mit Sonder- und Wegerechten anfahrenden Rettungswagen nach rechts aus.

Beim anschließenden Anfahren übersah sie nach eigenen Aussagen einen Radfahrer (84, aus Bochum), der zeitgleich die Kreuzung überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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