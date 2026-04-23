Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunkteinsatz in Herne: Polizei und Ordnungspartner sorgen für Sicherheit

Herne (ots)

Einen erfolgreichen Schwerpunkteinsatz hat die Herner Polizei am Mittwoch, 22. April, in Herne durchgeführt. Tatkräftige Unterstützung gab's von der Bundespolizei Dortmund, dem KOD Herne sowie der DB Sicherheit und den Verkehrsunternehmen HCR und Bogestra.

Von 10 bis ca. 17 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten mit ihren Ordnungspartnern den Bereich des Hauptbahnhofs in Wanne-Eickel, die Innenstadt sowie den Buschmannshof. Uniformierte und zivile Kräfte bestreiften dazu das Stadtgebiet. Insgesamt kontrollierten sie 140 Personen und 20 Fahrzeuge. Sie fertigten 78 Strafanzeigen (die meisten davon im ÖPNV) sowie 15 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. In zwölf Fällen sprachen die Polizisten Platzverweise aus.

In der Fußgängerzone sensibilisierte die Polizei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäfte zum Thema Taschendiebstahl - die Resonanz war durchweg positiv.

Die Polizei für Bochum, Herne und Witten wird auch in Zukunft ähnliche Schwerpunktaktionen durchführen.

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