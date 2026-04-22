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Polizei Bochum

POL-BO: Gefährliche Körperverletzung - Ladendieb sticht auf Mitarbeiter ein

Bochum (ots)

Am Dienstagabend, 21. April ist es in Bochum nach einem Ladendiebstahl zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Gegen 18.15 Uhr versuchte ein 16-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in einem Einkaufscenter an der Alleestraße Waren zu entwenden. Mitarbeiter des dortigen Supermarktes konnten dies beobachten und versuchten den 16-Jährigen festzuhalten.

Nach bisherigen Ermittlungen setzte der 16-Jährige dabei ein Messer ein und verletzte einen Mitarbeiter (58, aus Bochum) schwer.

Aufmerksamen Zeugen gelang es, dem Tatverdächtigen das Messer abzunehmen und diesen zu fixieren. Der Jugendliche wurde vor Ort durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen.

Der verletzte Mitarbeiter wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nicht.

Durch die Tat wurde auch der 16-Jährige leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht.

Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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