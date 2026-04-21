Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrskontrolle für mehr Sicherheit: Erfolgreiche Schwerpunktaktion in Herne

Herne (ots)

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei Bochum kontrollierten mit Unterstützung der Polizei aus Recklinghausen und Gelsenkirchen sowie des Zolls, des Ordnungsamtes und des Abfallwirtschaftsamtes Herne am Montag, 20. April, den Verkehr in Herne.

In der Zeit von circa 7 bis 15 Uhr wurden zahlreiche Fahrzeuge überprüft - darunter auch Lastwagen. Das Ergebnis: In 72 Fällen schrieben die Beamten Anzeigen wegen Geschwindigkeitsverstößen, vier Fahrer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Zwölfmal wurden die Einsatzkräfte wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten aktiv, fünf Fahrzeuge wiesen eine mangelnde Ladungssicherung auf, in zwei Fällen wurde deswegen die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt drei Fahrzeugführer wurden positiv auf Betäubungsmittel getestet, zudem wurden vier Haftbefehle vollstreckt.

Schwerpunktaktionen wie diese sind eine von vielen Maßnahmen der Polizei für mehr Verkehrssicherheit. Für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger wird die Polizei auch in Zukunft in Bochum, Herne und Witten Aktionen wie diese umsetzen.

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