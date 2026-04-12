Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Jahreshauptversammlung Ortsfeuerwehr Helmstedt

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Helmstedt (ots)

Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Helmstedt am 11.04.2026 Ortsbrandmeister Niko Walther begrüßte zur Jahreshauptversammlung die Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung, der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Altersabteilung. Als Gäste aus Politik und Verwaltung nahmen Bürgermeister Wittich Schobert, 1. Stadtrat Henning Konrad Otto, Fachbereichsleiterin Julia Höppner sowie Ratsmitglied Rudolf Meyer-Sorge teil. Zudem waren Vertreter der umliegenden Ortsfeuerwehren sowie der 2. stellvertretende Stadtbrandmeister Mark Wesemann und der stellvertretende Kreisbrandmeister Stefan Müller anwesend.

Bericht des Ortsbrandmeisters

In seinem Jahresbericht stellte Ortsbrandmeister Walther eine insgesamt positive Mitgliederentwicklung fest. Die Einsatzabteilung umfasst derzeit 79 Einsatzkräfte. Die Kinderfeuerwehr ist mit 30 Mitgliedern voll ausgelastet, während die Jugendfeuerwehr mit 22 Jugendlichen ebenfalls gut aufgestellt ist. Die Altersabteilung bleibt mit 13 Mitgliedern konstant. Im vergangenen Jahr wurden mehrere Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus durchgeführt. Dazu zählten unter anderem der Bau einer Terrassenüberdachung, das Verschließen der ehemaligen Werkstattgrube in Eigenleistung sowie Malerarbeiten im Flur und im Jugendfeuerwehrraum. Für das laufende Jahr ist unter anderem die Reparatur des undichten Daches vorgesehen. Als weitere Ausblicke nannte Walther die geplante Indienststellung des neuen Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000) sowie die Umsetzung der neuen Feuerwehrverordnung, die unter anderem Dienstgrade und Bekleidung neu regelt. Zudem feiert die Ortsfeuerwehr Helmstedt in diesem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen. Neben einer öffentlichen Veranstaltung in der Stadt ist auch eine interne Feier geplant. Darüber hinaus sind weitere Umbauten und Renovierungen im Gerätehaus vorgesehen, unter anderem die Planung einer neuen Küche.

Bericht des Zugführers

Zugführer Roland Junge berichtete über das Einsatzgeschehen des vergangenen Jahres. Mit insgesamt 321 Einsätzen bewegte sich das Einsatzaufkommen auf einem ähnlich hohen Niveau wie in den Vorjahren. Die Einsätze gliederten sich in 130 Hilfeleistungen, 73 Brandeinsätze sowie 118 sonstige Einsätze und Dienstleistungen, darunter bspw. Einsätze ohne Maßnahmen bei ausgelösten Brandmeldeanlagen, Notfalltüröffnungen, unklaren Feuermeldungen oder Unwetterschäden. In seinem Rückblick ging Junge auf mehrere prägende Einsätze ein, darunter Verkehrsunfälle und Brände auf der Autobahn A2 sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, beispielsweise bei Patiententransporten über die Drehleiter oder Notfalltüröffnungen. Besonders in Erinnerung blieb zudem der Großbrand am Bahnhof Helmstedt im April. Neben dem Einsatzgeschehen wurde auch die Ausbildung intensiv fortgeführt. In den wöchentlichen Ausbildungsdiensten wurden verschiedene Themen vermittelt und vertieft.

Bericht der Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehrwartin Derya Barulay berichtete über ein aktives Jahr der Jugendfeuerwehr. Neben 14 Jungen engagieren sich derzeit auch 8 Mädchen - eine erfreuliche Entwicklung. In den wöchentlichen Diensten standen feuerwehrtechnische Ausbildung, Wettkampfvorbereitung, Erste Hilfe sowie Spiel und Gemeinschaft im Mittelpunkt. Zu den Aktivitäten zählten unter anderem der Badespaß Schöningen, die Unterstützung beim Aufstellen des Maibaums sowie die Teilnahme an den Kreiswettkämpfen in Königslutter, bei denen der 13. Platz erreicht wurde. Weitere Höhepunkte waren das Kreiszeltlager, der Feuerturm auf dem Weihnachtsmarkt sowie der Adventure Day. Abschließend bedankte sich Barulay bei ihrem Betreuerteam für die Unterstützung.

Bericht der Kinderfeuerwehr

Kinderfeuerwehrwart Sebastian Straka berichtete von insgesamt 45 Veranstaltungen der Kinderfeuerwehr im vergangenen Jahr. Neben Spiel und Sport standen Bastelangebote und die Vermittlung erster feuerwehrtechnischer Kenntnisse im Mittelpunkt. Ein besonderes Highlight war das gemeinsame Zeltlager mit den Kinderfeuerwehren aus Emmerstedt und Barmke im Juni. Im November besuchten die Kinder zudem die Partnerfeuerwehr in Haldensleben, wo gemeinsam verschiedene Spiele und Aufgaben absolviert wurden. Auch Straka dankte seinem Betreuerteam für das Engagement.

Bericht der Altersabteilung

Philipp Eichler berichtete, dass sich die Altersabteilung im Jahr 2025 zu zwölf Monatsdiensten getroffen hat. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem kameradschaftlichen Austausch. Für das laufende Jahr ist unter anderem ein gemeinsamer Besuch mit den Altersabteilungen der Stadt Helmstedt bei der Firma Dieckmann sowie der Schlachterei Löffelmann in Rennau geplant.

Wahlen und Beförderungen

Sebastian Straka wurde als Leiter der Kinderfeuerwehr bestätigt. Ebenso wurden Philipp Eichler als Leiter der Altersabteilung sowie Alexander Weis als Pressesprecher in ihren Funktionen bestätigt. Folgende Beförderungen und Ehrungen wurden ausgesprochen:

- Für 50 Jahre Mitgliedschaft das Ehrenzeichen in Gold: Gotthard Scholz - Zur Feuerwehrfrauanwärterin bzw. Feuerwehrmannanwärter: Merle Nessel, Paul Fütterer - Zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann: Maja Nessel, Lukas Meißner, Jonathan Knuth und Johannes Holm - Zum Oberfeuerwehrmann: Jannes Hindemith und Max Neddermeier - Zur Hauptfeuerwehrfrau: Stefanie Schulzendorf - Zum Hauptfeuerwehrmann: Karol Kowalewski, Christopher Krause und Pascal Modlinski - Zur 1. Hauptfeuerwehrfrau: Alicia Knoop - Zum Oberlöschmeister: Marcus Nessel (nachträglich zur letzten Jahreshauptversammlung) - Präsent für die meisten Dienst- und Einsatzstunden: Lukas Meißner, Maja Nessel, Johannes Holm, Max Neddermeier, Jeremy Gabler, Sebastian Kanitz. - Präsent für 10 jähriges Dienstjubiläum als Kinderfeuerwehrwart: Sebastian Straka

Aufgrund der neuen Feuerwehrverordnung wurde auf Stadtebene abgestimmt, im laufenden Jahr ausschließlich Mannschaftsdienstgrade zu befördern.

In seinen Grußworten betonte Bürgermeister Schobert insbesondere die Bedeutung der Kinder- und Jugendarbeit, die auch im Stadtbild von Helmstedt deutlich sichtbar sei. Die Feuerwehr sei technisch sehr gut aufgestellt, zugleich verwies er jedoch auf Verbesserungsbedarf bei der vorhandenen Infrastruktur. Notwendige Reparaturen seien für das laufende Jahr bereits eingeplant. Perspektivisch werde darüber hinaus auch ein Neubau in Betracht gezogen. Hierzu befinde sich die Stadt in Abstimmung mit dem Landkreis Helmstedt, der ebenfalls einen Neubau für die feuerwehrtechnische Zentrale sowie für die Kreisfeuerwehr plane. Auch die Neubauprojekte für die Feuerwehrgerätehäuser in Büddenstedt, Emmerstedt und Barmke seien bereits in Sichtweite. Die einstimmige Unterstützung bei Entscheidungen im Rat der Stadt Helmstedt unterstreiche zudem die hohe Wertschätzung und Anerkennung für die geleistete Arbeit der Feuerwehr.

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