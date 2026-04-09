Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Verkehrsunfall LKW, auslaufende Flüssigkeiten

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Helmstedt (ots)

09.04.2026, 09:57 Uhr. Raststätte Lappwald > HE-Zentrum, BAB2.

Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall zwischen zwei LKW. Vor Ort kam es zu einem Auffahrunfall von zwei LKW. Dabei touchierte ein LKW die Fahrerseite des vorausfahrenden LKW und riss dabei die Seite eines IBC Behälters auf. Die darin befindliche Flüssigkeit trat daraufhin aus. Da zunächst unklar war, um welchen Stoff es sich handelte, wurde mit leichtem Schutzanzug vorgegangen. Eine Gefahrguttafel war jedoch nicht vorhanden. Die Flüssigkeit war sehr zähflüssig und klebrig, in weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich um ein Vorprodukt aus der chemischen Industrie handelt und in dem Zustand kein Gefahrgut darstellt. In Zusammenarbeit mit einem Abschleppunternehmen sowie der Teleskokladereinheit der Kreisfeuerwehr Helmstedt wurde der LKW teilweise entladen und der defekte Behälter in Folie eingeschlagen. Die Richtungsfahrbahn Hannover war ca. 3 Stunden voll gesperrt. Die Maßnahmen der Feuerwehr sind beendet. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn dauern noch an. Die Einsatzstelle wurde abschließend der Polizei übergeben.

Ortsfeuerwehr Helmstedt. Dauer: ca. 3,5 Stunden. Einsatzleiter: Niels Nowak. Fotos: Feuerwehr Helmstedt

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