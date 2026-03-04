FW Helmstedt: Reibungsloser Führungswechsel in der Ortsfeuerwehr Emmerstedt im Jahr 2025

Feuerwehr Helmstedt

50 Aktive leisten über 6700 Stunden - Ehrungen für mehrere 50-jährige Jubilare Reibungslos verlief im Sommer 2025 der Führungswechsel in der Ortsfeuerwehr Emmerstedt, der nach entsprechend geplanten Neuwahlen vollzogen wurde. Der bisherige Ortsbrandmeister Matthias Müller teilte vorab zeitnah mit, dass er für eine weitere Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung steht. Und somit durfte Manuel Schrader dann auch erstmals in seiner Funktion des Ortsbrandmeisters zur Jahreshauptversammlung in die Emmerstedter Mehrzweckhalle einladen. In seinem Jahresbericht ließ Manuel Schrader dann das Jahr 2025 Revue passieren. Mit 72 Einsätzen im vergangenen Jahr - 12 davon im eigenen Ausrückebereich - sei zwar gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen, aber dennoch gab es auch wieder mehrere größere Schadensereignisse. Ein größerer Flächenbrand in der Emmerstedter Feldmark sei hier zu nennen. Innerhalb kürzester Zeit wurden zur Unterstützung mehrere Tanklöschfahrzeuge aus allen umliegenden Ortschaften Emmerstedts alarmiert. Das Zusammenspiel untereinander ist dabei sehr wichtig. Stets konnte es - nicht zuletzt auch aufgrund vieler vorheriger und gemeinsamer Übungsdienste - erfolgreich unter Beweis gestellt werden. Zum Stand eines neu zu beschaffenden Löschgruppenfahrzeuges LF 10 teilte Manuel Schrader mit, dass Anfang Dezember 2025 die Zwischenabnahme stattfand und das Fahrzeug mittlerweile vom Fahrzeugaufbauer Firma Rosenbauer aus Luckenwalde abgeholt wurde. Die offizielle Übergabe an die Ortsfeuerwehr Emmerstedt wird allerdings erst im Frühjahr 2026 durchgeführt. Begonnen haben die Planungen zur Beschaffung des LF 10 im November 2022. Aktuell befindet sich das LF 10 in der dafür vorgesehenen Zeltgarage neben dem Feuerwehrgerätehaus in Emmerstedt und es finden intensive Einweisungen für Fahrer und Maschinisten statt. Alle aktiven Mitglieder erhalten weiterhin Schulungen an den sonstigen - teilweise neuen - Gerätschaften. Zum Tagesordnungspunkt Ehrungen gab es gleich mehrere bemerkenswerte Auszeichnungen. Abschnittsleiter Nord Stefan Müller hatte die ehrenvolle Aufgabe, die Kameraden Karsten Dierking und Ralf Holste für 50 Jahre aktive Dienste auszuzeichnen. Beide sind in den 70er Jahren in die 1973 gegründete Jugendfeuerwehr eingetreten und sind noch immer in der Einsatzabteilung. Beide erhielten nun das Feuerwehrehrenzeichen des Landes Niedersachsen. Der ehemals aktive Kamerad Rüdiger Schrader blickt ebenfalls auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurück und erhielt dafür das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. Besondere Auszeichnungen erhielten außerdem die aktiven Mitglieder Jacqueline Balzereit und Michael Kauth. Beide sind neben ihren Tätigkeiten in der Ortsfeuerwehr (Gruppenführerin/Zugführer) auch seit Jahren in der Feuerwehr Kreisausbildung des Landkreises Helmstedt tätig. Abschnittsleiter Stefan Müller überreichte ihnen dafür die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Helmstedt (Jacqueline Balzereit in Bronze - Michael Kauth in Silber). Die Kameraden David Zdralek, Jean und Quentin Kriependorf haben ihre Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen und wurden daher zu Feuerwehrmännern befördert. In die Einsatzabteilung aufgenommen wurde Leon Pinkernelle. Er ist bereits ausgebildeter Feuerwehrmann und aus privaten Gründen von Wolsdorf nach Emmerstedt gezogen. Die Kassenverwalterin Heidrun Eggeling, der Gerätewart Jürgen Eggeling und der Sicherheitsbeauftragte Klaus Schrader wurden nach entsprechender Wahl einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Jugendwart Patrick Eggeling berichtete in seinem Jahresbericht der Jugendfeuerwehr Emmerstedt ebenfalls von einem ereignisreichen Jahr. Teilnahme an Wettbewerben auf Stadt- und Kreisebene sowie am einwöchigen Kreiszeltlager in Grasleben, Badespaß im Juliusbad und Besichtigung der Werkfeuerwehr im VW-Werk in Wolfsburg, um nur einige Unternehmungen zu nennen. Die Jugendfeuerwehr Emmerstedt hatte zum Jahresende 2025 einen Mitgliederstand von 12 Jugendlichen, davon 4 Mädchen. Kinderfeuerwehrwartin Daniela Müller blickte ebenfalls auf ein spannendes Jahr mit 20 Kindern zurück. Der einjährige Geburtstag wurde am 21. September 2025 mit den Eltern der "Kleinen Löschmeister" gefeiert. Das Highlight vor den Sommerferien bildete das zweitägige Zeltlager der Kinderfeuerwehren der Stadt Helmstedt mit über 60 Teilnehmern in Barmke. Bei Spiel, Spaß, einer Dorfrallye sowie Lagerfeuer mit Stockbrot kamen die Kinder auf ihre Kosten, konnten neue Kontakte knüpfen und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Sechs Kinder nahmen mit Erfolg an der Abnahme des Brandflohs, dem Leistungsabzeichen für Kinderfeuerwehren in Niedersachsen, teil und die ersten 3 Kinder haben aufgrund ihres Alters in die Jugendfeuerwehr gewechselt. Zum Abschluss der Versammlung hatte Ortsbrandmeister Manuel Schrader noch die ehrenvolle Aufgabe, dem bisherigen Ortsbrandmeister Matthias Müller und seiner Frau Daniela Müller großen Dank zu sagen. Dank an Matthias für über 26 Jahre Kommandotätigkeit und Dank an Daniela, dass sie stets hinter ihm stand und den "Rücken freigehalten und gestärkt" hat. Unter lang anhaltendem Beifall nahmen beide ein kleines Präsent und Blumen entgegen.

