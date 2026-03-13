FW Helmstedt: Brand zweier Sattelauflieger

Feuerwehr Helmstedt

Helmstedt (ots)

13.03.2026, 02:49 Uhr. Am Kraftwerk, Büddenstedt.

Gemeldet wurde ein brennender LKW im Bereich der Waage für die Müllverbrennung im Kraftwerk. Vor dem Betriebsgelände kam es zu einem Brand an zwei LKW. Offenbar brannte es zuerst an einem LKW und das Feuer griff anschließend teilweise auf den zweiten, nebenstehenden, LKW über. Als die Fahrer das Feuer bemerkten, reagierte einer geistesgegenwärtig und fuhr den brennenden Sattelzug zur Seite, abseits der anderen LKW und koppelte zudem die Zugmaschine ab. Erste Löschmaßnahmen durch die Fahrer sowie des Betriebspersonals dämmten das Feuer ein. Nach Eintreffen der Feuerwehr übernahm ein Trupp aus Helmstedt unter Atemschutz und einer Leitung den einen LKW sowie ein Trupp aus Büddenstedt mit einer Leitung den zweiten LKW. Teilweise musste die Ladung per Hand entladen werden, dabei handelte es sich um gepressten Restmüll in Quaderballen, welche zur Verbrennung vorgesehen waren. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Anschließend wurden die Auflieger auf das Betriebsgelände gefahren und dort weitere Maßnahmen durch das Personal des Kraftwerks übernommen. Ursache für das Feuer sind nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Büddenstedt, Offleben-Reinsdorf, Dauer: ca. 2 Stunden, Einsatzleiter: Manuel Schrader, Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell