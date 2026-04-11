Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Feuer in Mehrfamilienhaus mit Menschenrettung

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Helmstedt (ots)

11.04.2026, 03:10 Uhr. Fechtboden, Helmstedt.

Gemeldet wurde ein Zimmerbrand mit Menschenrettung im Fechtboden. Vor Ort bestätigte eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im Erdgeschoss die Meldung. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung und Erkundung eingesetzt. Es stellte sich heraus, dass die zwei Bewohner der betroffenen Wohnung das Gebäude bereits verlassen hatten. In einem Zimmer brannte Unrat. Parallel wurde von einem weiteren Trupp unter Atemschutz das restliche Gebäude kontrolliert. Eine sechsköpfige Familie wurde aus dem ersten Obergeschoss gerettet. Zwei weitere Personen aus dem Erdgeschoss im anderen Gebäudeteil waren bei Eintreffen ebenfalls eigenständig aus dem Gebäude geflüchtet. Insgesamt sind somit 10 Personen aus dem evakuiert und durch den Rettungsdienst gesichtet worden. Es bedarf aber keiner weiteren Behandlung. Das Feuer in der betroffenen Wohnung konnte zügig gelöscht werden, der Brandschutt wurde über das Fenster auf den Gehweg befördert und dort abgelöscht. Der erste Stadtrat Hr. Otto machte sich ebenfalls ein Bild vor Ort. Die betroffene Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die anderen Wohneinheiten sind unbeschädigt.

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Offleben-Reinsdorf, Grasleben. Dauer: ca. 2 Stunden. Einsatzleiter: Marvin Neher. Fotos: Feuerwehr Helmstedt

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