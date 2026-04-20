Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung - Unbekannte erlangen Goldarmband

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos von zwei unbekannten Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Tatverdächtigen sollen am 21. Juni 2025 den Verkäufer eines Juweliergeschäftes in der Bochumer Innenstadt so abgelenkt haben, dass sie ein Goldarmband entwenden konnten.

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/201289

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Personen machen?

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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