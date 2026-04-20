Polizei Bochum

POL-BO: Bronze-Skulptur entwendet - die Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach dem Diebstahl einer Bronze-Skulptur vor der Stadthalle in Wattenscheid sucht die Polizei Zeugen.

Im Zeitraum vom 16. April, gegen 15.30 Uhr bis 17. April, 16 Uhr ist die Skulptur vor dem Haupteingang der Stadthalle an der Saarlandstraße 40 entwendet worden. Dabei handelt es sich um eine Bronze-Skulptur im Wert von etwa 4000 Euro, welche circa 500 Kilogramm schwer sein soll. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zum Transport ein Fahrzeug genutzt haben. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-8405 zu melden.

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