Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Wettbüro - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am späten Freitagabend, 17. April, kam es zu einem Raub auf ein Wettbüro in Bochum-Wattenscheid. Die Kripo fahndet nach dem Tatverdächtigen und sucht Zeugen.

Gegen 23 Uhr betrat ein maskierter Täter die Geschäftsräumlichkeiten an der Saarlandstraße 10. Er trat und schlug einen anwesenden Kunden (25, aus Bochum) und verletzte diesen leicht, bevor er unter Vorhalt einer Schusswaffe den Wettbüro-Angestellten (26, aus Bochum) zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Mit seiner Beute flüchtete der Kriminelle anschließend in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Der Tatverdächtige wird laut Zeugenangaben wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80 bis 1,85 m groß, leicht "pummelige" Statur, komplett schwarz gekleidet, schwarze Brille, Ski-Maske. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

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