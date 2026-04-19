Polizei Bochum

POL-BO: Metalldiebstahl in Bochum: Polizei nimmt zwei Männer fest

Bochum (ots)

Fahndungserfolg der Polizei in Bochum: Nach einem Metalldiebstahl haben Polizisten zwei Tatverdächtige festgenommen.

Der Einsatz ereignete sich am Freitagnachmittag, 17. April, auf einem Fabrikgelände an der Hauptstraße in Bochum. Zeugen meldeten der Polizei gegen 15 Uhr, dass zwei Personen in das Gebäude eingedrungen waren. Die Polizei umstelle das Gelände und durchsuchte alle Räume - zunächst ohne Erfolg. Gegen 17.45 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung, dass die beiden Personen erneut in das Gebäude eingedrungen waren. Die Beamten nahmen das Duo vorläufig fest.

Es handelt sich um einen 38-Jährigen und einen 37-Jährigen, beide ohne festen Wohnsitz. Die Beamten stellten mehrere Taschen mit Tatbeute und Werkzeug sowie die Mobiltelefone der Tatverdächtigen sicher.

Die Überprüfung ergab, dass der 38-Jährige einen Haftbefehl offen hatte; dieser wurde im Anschluss in einer Justizvollzugsanstalt vollstreckt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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