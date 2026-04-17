PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Durchsuchungserfolg für die Bochumer Kripo - U-Haftbefehl und Sicherstellung von Betäubungsmitteln

POL-BO: Durchsuchungserfolg für die Bochumer Kripo - U-Haftbefehl und Sicherstellung von Betäubungsmitteln
  • Bild-Infos
  • Download

Bochum, Essen (ots)

Im Rahmen eines bereits laufenden Ermittlungsverfahrens haben Einsatzkräfte der Bochumer Polizei am Donnerstag, 16. April, eine Wohnung in Essen durchsucht und dabei einige Kilo Marihuana, Kokain und Schreckschusswaffen sichergestellt. Eine 32-Jährige wurde festgenommen.

Als die Tatverdächtige (32) gegen 14 Uhr die Wohnungstür in der Hauerstraße in Essen öffnete, hat sie vermutlich nicht erwartet, dass die Kriminalpolizei mit Durchsuchungsbeschluss und Untersuchungshaftbefehl vor ihrer Tür steht. Nach der Vollstreckung des U-Haftbefehls wurde ihre Wohnung durch Einsatzkräfte des Kriminalkommissariats 14 und des Einsatztrupps durchsucht. Dabei sind 14,3 Kilogramm Marihuana, 250 Gramm Kokain und mehrere Schreckschusswaffen aufgefunden und sichergestellt worden.

Die Essenerin wurde festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 10:53

    POL-BO: Zeugen gesucht: E-Scooter-Fahrer fährt Fußgänger (49) an und flüchtet

    Bochum (ots) - Bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, 16. April, ist ein 49-jähriger Fußgänger aus Bochum leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise. Nach bisherigem Stand war der 49-Jährige gegen 20.10 Uhr auf dem Gehweg der Straße "Auf der Panne" in Richtung Hans-Sachs-Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben kam ihm plötzlich ein E-Scooter ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 10:14

    POL-BO: Trickbetrug an der Haustür - Falsche Handwerker wieder "erfolgreich"

    Bochum (ots) - Es klingelt an der Wohnungstür einer Seniorin. Vor der Tür steht ein Mann, der sich als Handwerker ausgibt. Er spricht von einem angeblichen Rohrbruch im Haus und bittet darum, die Leitungen in der Wohnung überprüfen zu dürfen... Was zunächst wie eine routinemäßige Kontrolle wirkt, kann im schlimmsten Fall mit einem Diebstahl enden. So auch am ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 09:18

    POL-BO: Raub einer Halskette zum Nachteil einer 84-jährigen Wittenerin - Polizei sucht Zeugen

    Witten (ots) - Nach einem Raub auf eine 84-jährige Fußgängerin am Mittwoch, 15. April, auf der Wittener Straße 5 in Witten-Herbede, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 12.30 Uhr befand sich die Geschädigte (84, aus Witten) auf dem Gehweg der Wittener Straße, als neben ihr ein weißes Fahrzeug hielt. Von der Rückbank ist dann eine Frau ausgestiegen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren