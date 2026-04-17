Polizei Bochum

POL-BO: Durchsuchungserfolg für die Bochumer Kripo - U-Haftbefehl und Sicherstellung von Betäubungsmitteln

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Bochum, Essen (ots)

Im Rahmen eines bereits laufenden Ermittlungsverfahrens haben Einsatzkräfte der Bochumer Polizei am Donnerstag, 16. April, eine Wohnung in Essen durchsucht und dabei einige Kilo Marihuana, Kokain und Schreckschusswaffen sichergestellt. Eine 32-Jährige wurde festgenommen.

Als die Tatverdächtige (32) gegen 14 Uhr die Wohnungstür in der Hauerstraße in Essen öffnete, hat sie vermutlich nicht erwartet, dass die Kriminalpolizei mit Durchsuchungsbeschluss und Untersuchungshaftbefehl vor ihrer Tür steht. Nach der Vollstreckung des U-Haftbefehls wurde ihre Wohnung durch Einsatzkräfte des Kriminalkommissariats 14 und des Einsatztrupps durchsucht. Dabei sind 14,3 Kilogramm Marihuana, 250 Gramm Kokain und mehrere Schreckschusswaffen aufgefunden und sichergestellt worden.

Die Essenerin wurde festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

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