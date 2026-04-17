Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrug an der Haustür - Falsche Handwerker wieder "erfolgreich"

Bochum (ots)

Es klingelt an der Wohnungstür einer Seniorin. Vor der Tür steht ein Mann, der sich als Handwerker ausgibt. Er spricht von einem angeblichen Rohrbruch im Haus und bittet darum, die Leitungen in der Wohnung überprüfen zu dürfen... Was zunächst wie eine routinemäßige Kontrolle wirkt, kann im schlimmsten Fall mit einem Diebstahl enden. So auch am gestrigen Donnerstag, 16. April, in Bochum-Linden.

Nachdem eine Bochumerin (84) den vermeintlichen Handwerker zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr in ihre Wohnung an der Dr.-C.-Otto-Straße gelassen hatte, lenkte er sie im Keller ab, während vermutlich ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung betrat und Wertsachen entwendete. Die Frau bemerkte den Schaden wenige Stunden später.

Der "Handwerker" wird beschrieben als Anfang 20, mit normaler Statur. Er sprach gebrochenes Deutsch und trug zur Tatzeit eine Arbeitshose und einen Pullover, an dem ein Ausweis befestigt war.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich an das ermittelnde Kriminalkommissariat unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu wenden.

Die Polizei appelliert: Bitte warnen Sie insbesondere ältere Angehörige, Nachbarn und Bekannte vor solchen Betrugsmaschen. Gerade Seniorinnen und Senioren geraten häufig ins Visier von Tätern. Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110!

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

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