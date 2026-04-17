Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: E-Scooter-Fahrer fährt Fußgänger (49) an und flüchtet

Bochum (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, 16. April, ist ein 49-jähriger Fußgänger aus Bochum leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigem Stand war der 49-Jährige gegen 20.10 Uhr auf dem Gehweg der Straße "Auf der Panne" in Richtung Hans-Sachs-Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben kam ihm plötzlich ein E-Scooter mit zwei Personen entgegen, welcher frontal mit dem Fußgänger zusammenstieß.

Der Bochumer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Unbekannten fuhren weiter in Richtung Mengeder Straße, ohne sich um eine Unfallaufnahme und den verletzten Mann zu kümmern. Der E-Scooter-Fahrer soll ca. 15-17 Jahre alt und schlank sein. Er hat blonde Haare und trug einen schwarzen Pullover. Sein Mitfahrer trug ebenfalls schwarze Kleidung.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet den Unbekannten sowie Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

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