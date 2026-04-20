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Polizei Bochum

POL-BO: Graffiti auf Poller - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch ein Graffiti auf einem Poller am Erich-Mendel-Platz 1 in Bochum und fragt: Wer kann Hinweise geben?

Entdeckt wurde der Graffiti-Schriftzug in der Nähe der Synagoge am Sonntagmorgen, 19. April, gegen 6.25 Uhr. Nach einer ersten Einschätzung bestehen keine politischen oder religiösen Bezüge.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4505 (-4441) um sachdienliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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