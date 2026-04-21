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Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub in Witten - Täter flüchten auf E-Scooter

Witten (ots)

Zu einem versuchten Raub ist es am Montagabend, 20. April, an der Ruhrstraße in Witten gekommen.

Gegen 17 Uhr nutzte eine 54-jährige Wittenerin eine Passage neben dem Wittener Finanzamt um fußläufig von der "Ruhrstraße" in Richtung "Flaßkuhle" zu gelangen. Dort kamen ihr zwei Personen auf einem E-Scooter entgegen. Eine der Personen versuchte der Wittenerin im Vorbeifahren die Handtasche zu entreißen. Dies misslang den Tätern und beide flüchteten auf dem E-Scooter in unbekannte Richtung.

Die Wittenerin stürzte infolge des Angriffs und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Täter werden beide als männlich und bekleidet mit einem grauen bzw. schwarzen Kapuzenpullover beschrieben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, sich unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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