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Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Rotes Auto fährt Elfjährige an und flüchtet

Herne (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht in Herne am Montagnachmittag, 20. April, ist eine elfjährige Fußgängerin leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte das Mädchen aus Gelsenkirchen gegen 14 Uhr die Hauptstraße in Höhe der Reichsstraße an einer Fußgängerampel, um zur gegenüberliegenden Haltestelle zu gelangen. Nach eigenen Angaben wurde sie dann von einem Auto angefahren, stürzte infolgedessen und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Eickel fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme und das verletzte Mädchen zu kümmern.

Bisher ist nur bekannt, dass es sich um ein rotes Auto gehandelt haben soll. Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet den Fahrer sowie Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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